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Бешикташ и Шальке уладили все детали по трансферу Коноплянки

Бешикташ и Шальке уладили все детали по трансферу Коноплянки
01:55 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка переходит из немецкого Шальке в турецкий Бешикташ.

Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" наконец-то договорились о трансфере украинского вингера гельзенкирхерцев Евгения Коноплянки, сообщает турецкое издание NTV Spor.

По информации источника, за трансфер 29-летнего футболиста "орлы" заплатят "кобальтовым" около трех миллионов евро.

Также сообщается, что с Евгением турки подпишут четырехлетний контракт, а зарабатывать игрок будет 2,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что в скором времени стороны проведут заключительную официальную встречу, после которой и будет официально объявлено о трансфере.

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Напомним, что в прошлом сезоне Коноплянка появлялся в составе "Шальке" крайне нерегулярно (21 матч, 1 голи 2 ассиста), а нынешнею предсезонку провел, тренируясь индивидуально.

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ФК Бешикташ, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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