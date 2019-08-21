Бешикташ и Шальке уладили все детали по трансферу Коноплянки

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка переходит из немецкого Шальке в турецкий Бешикташ.

Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" наконец-то договорились о трансфере украинского вингера гельзенкирхерцев Евгения Коноплянки, сообщает турецкое издание NTV Spor.

По информации источника, за трансфер 29-летнего футболиста "орлы" заплатят "кобальтовым" около трех миллионов евро.

Также сообщается, что с Евгением турки подпишут четырехлетний контракт, а зарабатывать игрок будет 2,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что в скором времени стороны проведут заключительную официальную встречу, после которой и будет официально объявлено о трансфере.

Напомним, что в прошлом сезоне Коноплянка появлялся в составе "Шальке" крайне нерегулярно (21 матч, 1 голи 2 ассиста), а нынешнею предсезонку провел, тренируясь индивидуально.