Сборная Украины впервые в истории сыграет в белом комплекте формы

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко пообщался с прессой накануне игр сборной Украины против Нигерии и Литвы.

Андрей Павелко сообщил, что против сборной Нигерии Украина будет выступать в белом комплекте формы.

"Сегодня началась продажа билетов на товарищеский матч национальных сборных Украины и Нигерии! Главная команда Украины через десять лет после победного поединка с Англией возвращается в славный Днепр! Обязательная квота билетов на Днепр-Арене на игру с Нигерией будет выделена УАФ нашим Героям — ветеранам боевых действий на Донбассе, детям погибших Героев и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах".

"В этом поединке наша сборная впервые в истории выйдет на поле в новом комплекте формы белого цвета. Еще до матча с Нигерией футболка из эксклюзивного комплекта формы сборной может помочь побороть тяжелую болезнь 16-летнему болельщику команды Никите Малецкому, который занимается футболом с 7 лет и мечтает о карьере профессионального игрока. У юноши была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга".

"Если есть возможность помочь юноше преодолеть это сложное испытание и мечтаете получить эксклюзивную белую футболку любого игрока нашей сборной - примите участие в благотворительном аукционе", — написал Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Матч Украина — Нигерия состоится 10 сентября в 21:30 по киевскому времени. Ранее Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Нигерии и Литвы.