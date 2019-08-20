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Форвард Ромы может перебраться в РБ Лейпциг

Форвард Ромы может перебраться в РБ Лейпциг
21:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий римской Ромы Патрик Шик может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Патрик Шик может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в услугах Шика заинтересован РБ Лейпциг. Немецкий клуб готов арендовать 23-летнего футболиста с опцией выкупа.

В лице Шика "быки" видят замену для Жана-Кевена Огюстена, если тот покинет команду.

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В прошлом сезоне Шик провел 24 матча в Серии А за Рому. На его счету три гола и два ассиста.

Патрик является воспитанником системы пражской «Спарты». Его дебют за родной клуб в рамках высшего чешского дивизиона состоялся 3 мая 2014 года в матче против клуба «Теплице». 29 августа 2017 года перешел в «Рому» на правах аренды с обязательным правом выкупа. Контракт подписан до 30 июня 2022 года.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, РБ Лейпциг, Патрик Шик.
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