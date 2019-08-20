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Марио Балотелли сыграет матч за Манчестер Сити

Марио Балотелли сыграет матч за Манчестер Сити
22:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский форвард Марио Балотелли сыграет поединок в составе Манчестер Сити.

Новичок «Брешии» Марио Балотелли сыграет за бывший клуб — «Манчестер Сити» — в прощальном матче экс-защитника «горожан» Венсана Компани. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

В матче также примут участие Серхио Агуэро, Давид Сильва, Джо Харт, Джолеон Лескотт, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Уэйн Бридж, Гарет Бэрри, Найджел де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрлэнд, Крейг Беллами и другие бывшие игроки «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» будет готовить к матчу Хосеп Гвардиола, а команду звёзд Премьер-лиги возглавит Роберто Мартинес. Встреча состоится 11 сентября.

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Все вырученные средства пойдут на решение проблемы бездомных на улицах Манчестера.

Напомним, Компани покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона. 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Брешия.
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