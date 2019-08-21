Роналду удивил своей позицией по трансферам

Новости спорта:Криштиану Роналду не нравится рост цен на трансферном рынке.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к нынешним ценам на трансферном рынке. По словам звездного португальца, суммы, отданные за футболистов, завышены.

"В современном футболе очень сложно совершать какие-то расчеты. Многие клубы делают ставки не на навыки игрока, а на его потенциал. Индустрия футбола сильно изменилась.

Если оставить в стороне переход Жоао Фелиша в Атлетико, сейчас любой игрок может перейти куда-то за 100 млн евро, даже если он ничего не показывает. Почему так? В футболе стало больше денег. На центрального защитника или вратаря могут потратить 70-80 млн. Я с этим не согласен, но таков современный мир", - приводит слова Криштиану португальский портал TV1.