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Эспаньол - Заря: букмекеры оценили шансы команд

Эспаньол - Заря: букмекеры оценили шансы команд
08:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:Завтра, 22 августа, Заря проведет первый матч решающего квалификационного раунда Лиги Европы против Эспаньола.

Стали известны котировки букмекеров на эту встречу. 

Лидер букмекерского дела - контора William Hill считает безоговорочным фаворитом поединка испанскую команду.

Победа барселонского клуба оценивается коэффициентом 1,28, ничья - 5,50, успех луганчан - 10,00.

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"Эспаньол", который возглавляет Давид Гальего, на предыдущих стадиях Лиги Европы уверенно обыграл в двуматчевых дуэлях исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарский "Люцерн" (3:0, 3:0), а подопечные Виктора Скрипника оставили за бортом турнира черногорскую "Будучность" (3:1, 1:0) и болгарский ЦСКА (1:1, 1:0). Перед матчем украинский клуб испытывает проблемы с составом: из-за дисквалификации игру в Испании пропустит нападающий Назарий Русин, а из-за травмы - центральный защитник Виталий Вернидуб.

 Поединок "Эспаньол" - "Заря", который начнется в четверг на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в пригороде Барселоны в 22.00, будут обслуживать немецкие судьи. Главный арбитр - Тобиас Штилер, лайнсмены - Майк Пиккель и Кристиан Гиттельман, четвертый рефери- Харм Осмерс.

В прямом эфире встречу на территории Украины покажет телеканал Униан.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола, ЛЕ, Эспаньол - Заря.
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