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Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
07:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Команда Виктора Скрипника сумела обыграть дома болгарский ЦСКА.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы луганская Заря встречалась с ЦСКА из Софии.

Подопечные Скрипника смогли минимально обыграть своих соперников (1:0) и выйти в раунд плей-офф, где луганский клуб сыграет с Эспаньолом.

Автором единственного гола стал украинский форвард Назарий Русин, который на 89-й минуте встречи затолкал мяч в ворота и получил красную карточку за снятую футболку.

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Заря — ЦСКА София 1:0 (первый матч — 1:1)

Гол: Русин, 90.

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 4), Михайличенко — Кочергин, Иванисеня, Юрченко (Леднев, 46), Хомченовский — Будковский (Кабаев, 90+3), Русин.

ЦСКА София: Черняускас — Занев, Томас, Альбентоса — Жеферсон (Ватт, 87), Малинов (Фаббрини, 82), Бикель, Туритсов — Эвандро (Митков, 56), Родригеш, Соу.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола.
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