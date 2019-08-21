Суркис рассказал о судьбе арендованных динамовцев

Новости спорта:Динамо рассчитывает на игроков, которых отдало в аренду в другие клубы.

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что команда хорошо укомплектована на этот сезон, а он не планирует продавать игроков, которых отдали в аренду. Об этом сообщает Footballhub.com.ua.

"Команда и в прошлом сезоне была укомплектована, но помешали травмы. Сейчас все хорошо. Соль, Беседин, Родригеса взяли. Три нападающих. Супрягу и Русина отдали в аренду. Назарий забивает и дай Бог, чтобы вернулся забивным нападающим для "Динамо", как и Супряга, ведь мы на них рассчитываем. Мы не рассматриваем предложений по их продаже, как и по Булеце", - рассказал Суркис.

"Динамо" неудачно начало сезон. Команда проиграла "Шахтеру" в УПЛ и не прошла квалификацию Лиги чемпионов. После этого с поста главного тренера уволили Александра Хацкевича и назначили Алексея Михайличенко.

Следующий матч "Динамо" сыграет 24 августа, когда в УПЛ будет принимать "Олимпик".