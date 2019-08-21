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Форвард сборной Украины заинтересовал Галатасарай

Форвард сборной Украины заинтересовал Галатасарай
10:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Игорь Цыганык рассказал, что на Романа Яремчука нацелились европейские гранды.

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче "Циганик Live" рассказал о перспективах форварда Романа Яремчука:

"Ныне Яремчук является топ-форвардом сборной Украины. Форвард забивает в каждом матче, и на него претендуют гранды европейского футбола. "Галатасарай", я считаю, это – гранд. Не супергранд, но достаточно серьезный клуб. Он уже второй трансферное окно пытается купить этого футболиста. Идут тяжелые и важные переговоры.

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На данном этапе Яремчук забивает и чувствует себя комфортно. Надеемся, что сборная Украины попадет на Евро-2020. Если Роман и в дальнейшем будет забивать, то он может выстрелить и на Евро-2020. Яремчук всем нравится. Я не понимаю, как "Динамо" могло отпустить этого форварда? Сейчас "Гент" поставил ценник на Яремчука в пять раз больше, чем тот, который заплатил киевскому "Динамо".

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ФК Галатасарай, Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук.
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