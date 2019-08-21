Самый медленный пенальти в истории (Видео)

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13:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий "Чарльтон Атлетик" Лайл Тэйлор оригинальным образом забил гол с пенальти в матче 3-го тура английского Чемпионшипа с "Барнсли" (2:2).

Форвард вместо разбега подошёл к "точке" вразвалочку и пробил точно в угол ворот. Эпизод произошёл на 89-й минуте при счёте 2:1 в пользу "Барнсли".

Видео можно посмотреть в "Твиттере" Чемпионшипа.

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29-летний Тэйлор выступает за "Чарльтон Атлетик" с 2018 года. В составе английского клуба он принял участие в 48 матчах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 14 результативных передач.

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"Чарльтон", набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая лидирующему "Лидс Юнайтед" только по разнице забитых и пропущенных мячей.

Напомним, ранее нападающий Ювентуса Пауло Дибала сотворил чудо-гол в товарищеском матче.

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Футбол, Видео, Новости футбола, Лайл Тэйлор, ФК Чарльтон Атлетик.
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