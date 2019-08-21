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Рибери подписал контракт с Фиорентиной

Рибери подписал контракт с Фиорентиной
13:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский полузащитник Франк Рибери стал игроком Фиорентины.

О подписании игрока сообщает пресс-служба "фиалок". Детали сделки остаются неизвестными.

Игрок уже прилетел в Италию, где прямо в аэропорту провел небольшую фотосессию. После этого он отправился в офис Фиорентины для подписания контракта.

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"Я счастлив находиться здесь. Мы провели переговоры с руководством Фиорентины на прошлой неделе. Также я разговаривал с Лукой Тони, который мне сказал, что это отличный клуб в прекрасном городе.

Мне нравится здесь, однако я еще не знаю языка. Из-за этого не все удается понять, но я справлюсь", - рассказал Франк.

Напомним, 36-летний француз покинул Баварию этим летом на правах свободного агента.

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Рибери - девятикратный чемпион Германии, шестикратный обладатель Кубка Германии и победитель Лиги чемпионов. В 425 матчах за клуб он забил 124 мяча и сделал 182 голевые передачи.

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ФК Бавария, ФК Фиорентина, Футбол, Франк Рибери, Новости футбола.
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