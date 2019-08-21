Лига чемпионов: где смотреть матчи раунда плей-офф 21 августа

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня, 21 августа, состоятся 3 поединка плей-офф раунда европейской Лиги чемпионов УЕФА. Список игр и начало матчей по киевскому времени.

Лига чемпионов. Плей-офф

22:00 Динамо Загреб (Хор) - Русенборг (Нор) Прямая трансляция канал Футбол 1

22:00 Олимпиакос (Гре) - Краснодар (Рос)

22:00 Янг Бойз (Шва) - Црвена Звезда (Сер) Прямая трансляция канал Футбол 2

Ответные поединки состоятся 27 августа.

Напомним, вчера состоялись первые поединки решающего квалификационного этапа - раунда плей-офф. Обидчик киевского "Динамо" бельгийский "Брюгге" на стадионе "Линцер" в австрийском городе Линц обыграл ЛАСК со счетом 1:0.