Лига чемпионов: где смотреть матчи раунда плей-офф 21 августа

Сегодня, 21 августа, состоятся 3 поединка плей-офф раунда европейской Лиги чемпионов УЕФА. Список игр и начало матчей по киевскому времени.
Лига чемпионов. Плей-офф
22:00 Динамо Загреб (Хор) - Русенборг (Нор) Прямая трансляция канал Футбол 1
22:00 Олимпиакос (Гре) - Краснодар (Рос)
22:00 Янг Бойз (Шва) - Црвена Звезда (Сер) Прямая трансляция канал Футбол 2
Ответные поединки состоятся 27 августа.
Напомним, вчера состоялись первые поединки решающего квалификационного этапа - раунда плей-офф. Обидчик киевского "Динамо" бельгийский "Брюгге" на стадионе "Линцер" в австрийском городе Линц обыграл ЛАСК со счетом 1:0.