Мохамед Салах резко негативно высказался в адрес VAR

Новости спорта:Форвард сборной Египта и Ливерпуля Мохамед Салах поделился своим мнением о внедрении VAR в современном футболе.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своем отношении к VAR, который в этом сезоне был введен в АПЛ.

"Я всегда говорил, и могу еще раз повторит, что мне не нравится VAR. Мне нравится привычный футбол. Порой с ошибками судей, порой с агрессией со стороны соперника.

Конечно, сейчас VAR стал больше защищать игроков от опасной игры соперника, и это, на мой взгляд, единственный плюс системы.

Но я принимаю футбол и с ошибками. По-моему, тогда он более интересный. Какое влияние может оказать VAR на АПЛ? Для меня будут ставить больше пенальти, сами увидите", — цитирует Салаха CNN.