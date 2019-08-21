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Эспаньол укрепил оборону перед матчем с Зарей

Эспаньол укрепил оборону перед матчем с Зарей
15:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Команда решила значительно укрепить оборонную линию перед еврокубком.

Испанский Эспаньол в преддверии первого поединка плей-офф Лиги Европы усилился опытным защитником Севильи Себастьяном Коршией. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Команда арендовала француза на 1 год и может выкупить его контракт по окончании арендного соглашения.

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Минувший сезон Себастьян Коршия провел в аренде в португальской Бенфики. За клуб он провел всего 2 матча, в которых не сумел отметиться голевыми действиями.

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Напомним, поединок Эспаньол - Заря состоится 22-го августа на стадионе Корнелья-Эль Прат, в Барселоне. Начало матча - в 22:00.

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Футбол, ФК Севилья, ФК Эспаньол, Новости футбола, Себастьян Коршия.
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