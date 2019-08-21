Валерий Лобановский вошел в список величайших футбольных тренеров в истории

Украинский специалист расположился на 23-й строчке рейтинга за Отто Рехагелем и Луи ван Гаалом.
Портал 90min отмечает количество трофеев в активе Лобановского, по которому он уступает лишь сэру Алексу Фергюсону, и его научный подход к тренировочному процессу и формированию команды.
Также в рейтинг вошел бывший тренер киевского Динамо Виктор Маслов, расположившийся на 36-й строчке.
Топ-10 рейтинга величайших тренеров от 90min выглядит следующим образом:
1. Сэр Алекс Фергюсон
2. Арриго Сакки
3. Ринус Михелс
4. Пеп Гвардиола
5. Джованни Трапаттони
6. Йохан Кройфф
7. Эрнст Хаппель
8. Эленио Эррера
9. Жозе Моуриньо
10. Боб Пейсли.