Валерий Лобановский вошел в список величайших футбольных тренеров в истории

Новости спорта:Валерий Лобановский вошел в рейтинг топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min.

Украинский специалист расположился на 23-й строчке рейтинга за Отто Рехагелем и Луи ван Гаалом.

Портал 90min отмечает количество трофеев в активе Лобановского, по которому он уступает лишь сэру Алексу Фергюсону, и его научный подход к тренировочному процессу и формированию команды.

Также в рейтинг вошел бывший тренер киевского Динамо Виктор Маслов, расположившийся на 36-й строчке.

Топ-10 рейтинга величайших тренеров от 90min выглядит следующим образом:

1. Сэр Алекс Фергюсон

2. Арриго Сакки

3. Ринус Михелс

4. Пеп Гвардиола

5. Джованни Трапаттони

6. Йохан Кройфф

7. Эрнст Хаппель

8. Эленио Эррера

9. Жозе Моуриньо

10. Боб Пейсли.