Испанский тренер покидает Динамо

Новости спорта:Испанец Висенте Гомес только в июне вернулся в киевский клуб.

По информации Sport Arena, Висенте Гомес покидает Динамо. В клубе были не против оставить испанского тренера в структуре, но тот решил уйти вместе с Александром Хацкевичем и его штабом.

Висенте Гомес с 2014 по 2017 год был ассистентом на тот момент главного тренера Динамо Сергея Реброва, после чего покидал киевлян и работал в Аль-Гарафе и Спартаке. В июне 2019 года испанский специалист вновь вернулся в киевский клуб.

На прошлой неделе, после вылета из Лиги чемпионов от Брюгге (0:1, 3:3) с поста главного тренера Динамо был уволен Александр Хацкевич. Новым наставником бело-синих стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Динамо следующий матч в чемпионате Украины проведет в субботу — киевляне на НСК Олимпийский примут Олимпик. Сейчас бело-синие занимают 5-е место в Премьер-лиге и отстают от Шахтера на 6 очков, но у Динамо еще есть игра в запасе.