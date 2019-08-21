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Испанский тренер покидает Динамо

Испанский тренер покидает Динамо
15:28 Сегодня Телеграф Фото: dynamo.kiev.ua

Новости спорта:Испанец Висенте Гомес только в июне вернулся в киевский клуб.

По информации Sport Arena, Висенте Гомес покидает Динамо. В клубе были не против оставить испанского тренера в структуре, но тот решил уйти вместе с Александром Хацкевичем и его штабом.

Висенте Гомес с 2014 по 2017 год был ассистентом на тот момент главного тренера Динамо Сергея Реброва, после чего покидал киевлян и работал в Аль-Гарафе и Спартаке. В июне 2019 года испанский специалист вновь вернулся в киевский клуб.

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На прошлой неделе, после вылета из Лиги чемпионов от Брюгге (0:1, 3:3) с поста главного тренера Динамо был уволен Александр Хацкевич. Новым наставником бело-синих стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

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Динамо следующий матч в чемпионате Украины проведет в субботу — киевляне на НСК Олимпийский примут Олимпик. Сейчас бело-синие занимают 5-е место в Премьер-лиге и отстают от Шахтера на 6 очков, но у Динамо еще есть игра в запасе.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Висенте Гомес.
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