Коноплянка не перейдет в Бешикташ, "орлы" нацелились на игрока Тоттенхэма

Новости спорта:Звезда сборной Украины Евгений Коноплянка не перейдет в турецкий Бешикташ этим летом.

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка не перейдёт в «Бешикташ» в летнее трансферное окно, утверждает Fanatik.

По информации источника, сделка по 29-летнему украинскому футболисту сорвалась, и теперь турецкий клуб переключился на хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Жорж-Кевина Н'Куду. Более того, стороны уже достигли принципиальной договорённости и в ближайшее время могут объявить о трансфере.

Ранее сообщалось, что «Шальке» и «Бешикташ» согласовали переход Коноплянки за € 2,5 млн, однако не могли договориться, как будет осуществляться оплата. В частности, у клубов были разногласия относительно количества и последовательности траншей.

Коноплянка перешёл в «Шальке» летом 2016 года из «Севильи» на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил его за € 12,5 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.