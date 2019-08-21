Усман Дембеле не хочет уходить из Барселоны

Новости спорта:Форвард сборной Франции Усман Дембеле не желает уходить из каталонской Барселоны в ближайшем будущем.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не намерен покидать команду этим летом, несмотря на то, что он привлек интерес нескольких больших европейских клубов, заявил агент игрока.

"Я бы хотел четко и окончательно прояснить ситуацию с Усманом Дембеле, - сообщил Мусса Сиссоко французскому изданию L'Equipe. - В настоящее время он не планирует покидать "Барселону". Это план, которому он собирается следовать и мы не будет отклоняться от него.

Усман чувствует себя прекрасно в Барселоне, и он полон решимости бороться за место в составе в долгосрочной перспективе.

"Несмотря на интерес нескольких великих европейских клубов, Усман уверен, что хочет быть частью самого большого из них, - продолжил агент. - У него есть все для того, чтобы расти и добиваться успеха".