Тоттенхэм задолжал банкам 600 миллионов фунтов

Руководство английского Тоттенхэма влезло в крупные долги перед банками. Сумма чрезмерно большая - 600 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Athletic.
"Кредит на строительство нового стадиона составлял 637 миллионов у известных банков: Bank of America, Goldman Sachs и HSBC.
Изначально долг должен был быть возвращен к апрелю 2022 года, однако, новый срок погашения составит от 15 до 30 лет", - сообщает источник.
Стоит отметить, что строительство нового стадиона "шпор" Тоттенхэм Хотспур было начато еще в 2015-м году и завершилось только в 2019-м.
Арена вмещает в себя 62 062 мест и имеет стандартные размеры поля 105 x 68 м.