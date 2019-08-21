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Тоттенхэм задолжал банкам 600 миллионов фунтов

Тоттенхэм задолжал банкам 600 миллионов фунтов
16:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:У лондонского Тоттенхэма имеется крупная задолженность перед банками.

Руководство английского Тоттенхэма влезло в крупные долги перед банками. Сумма чрезмерно большая - 600 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Athletic.

"Кредит на строительство нового стадиона составлял 637 миллионов у известных банков: Bank of America, Goldman Sachs и HSBC.

Изначально долг должен был быть возвращен к апрелю 2022 года, однако, новый срок погашения составит от 15 до 30 лет", - сообщает источник.

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Стоит отметить, что строительство нового стадиона "шпор" Тоттенхэм Хотспур было начато еще в 2015-м году и завершилось только в 2019-м.

Арена вмещает в себя 62 062 мест и имеет стандартные размеры поля 105 x 68 м.

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