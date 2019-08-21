Клопп: Меня заставили продать Коутиньо

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп поделился своим мнением о продаже Ливерпулем Филиппе Коутиньо.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не хотел продавать бразильского плеймейкера Филиппе Коутиньо. Напомним, что в январе 2018 года клубы достигли договоренности, а полузащитник перешел в "Барселону" за 106 миллионов фунтов стерлингов.

"Коутиньо - игрок абсолютный, - цитирует Клоппа английская пресса. - Я бы никогда его не продал, если бы меня не заставили. Предложение было невероятным. Для нас это казалось странным, но мы не могли позволить себе держать его".

Напомним, что в воскресенье Коутиньо успешно прошел обязательное медицинское обследование и затем подписал контракт с "Баварией. 27-летний игрок арендован у "Барселоны" до 30 июня 2020 года, а "Бавария" оставляет за собой право выкупа. Детали сделки клубы предпочли не разглашать.