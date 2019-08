Стали известны условия трансфера Коутиньо из Барселоны в Баварию

«Барселона» на своём официальном сайте огласила условия перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию».

Бразилец присоединится к немецкой команде на правах аренды, рассчитанной на один сезон. «Баварии» она, вопреки сообщениям в СМИ, обойдётся в € 8,5 млн. В договоре также прописана необязательная опция выкупа игрока за фиксированную сумму – € 120 млн. При этом мюнхенцы будут обязаны выплачивать игроку зарплату в полном объёме.

Agreement with @FCBayern for the loan of @Phil_Coutinho

More details: https://t.co/YWy78OmRnU pic.twitter.com/6J5DN00SmC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2019