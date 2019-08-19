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Стали известны условия трансфера Коутиньо из Барселоны в Баварию

Стали известны условия трансфера Коутиньо из Барселоны в Баварию
15:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Бавария

Новости спорта:Каталонская Барселона раскрыла условия перехода Филиппе Коутиньо в мюнхенскую Баварию.

«Барселона» на своём официальном сайте огласила условия перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию».

Бразилец присоединится к немецкой команде на правах аренды, рассчитанной на один сезон. «Баварии» она, вопреки сообщениям в СМИ, обойдётся в € 8,5 млн. В договоре также прописана необязательная опция выкупа игрока за фиксированную сумму – € 120 млн. При этом мюнхенцы будут обязаны выплачивать игроку зарплату в полном объёме.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего год из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых 27-летний игрок провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

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ФК Бавария, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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