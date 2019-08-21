МЮ планирует серьезную трансферную кампанию зимой

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18:06 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер в зимнее трансферное окно сможет приобрести еще несколько игроков.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сможет потратить деньги, полученные от продажи нападающего Ромелу Лукаку, на покупку новых игроков в течение январского трансферного окна.

Как сообщает английская пресса, этим летом "Манчестер Юнайтед" потратил огромные средства на приобретение защитников Гарри Магуайра и Эрона Ван-Биссаки, а также полузащитника Дэниела Джеймса. Как утверждает The Sun, деньги от продажи Ромелу Лукаку "Интеру" будут доступны для главного тренера манкунианцев в январе.

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Напомним, что покупка 26-летнего нападающего обошлась миланскому клубу в 65 миллионов евро. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с "Интером" футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.

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ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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