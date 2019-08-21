Трансфер хавбека Челси в Монако сорвался

Новости спорта:Хавбек лондонского Челси Тьемуе Бакайоко вероятнее всего не станет игроком Монако.

Полузащитник "Челси" Тьемуе Бакайоко мог перейти в "Монако", сообщает Goal.com со ссылкой на RMC.

По информации источника, монегаски делали лондонцам предложение об аренде 25-летнего футболиста, однако получили отказ. В "Челси" посчитали его недостаточно выгодным. При этом сам хавбек хотел бы вернуться в "Монако".

Бакайоко перешёл в "Челси" летом 2017 года. "Монако" выручил с продажи игрока € 40 млн. В минувшем сезоне француз выступал на правах аренды за "Милан". Сообщалось, что россонери могут выкупить хавбека, однако затем у него случился конфликт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

За "Монако" Бакайоко выступал с 2014 по 2017 год. С ним в составе в сезоне-2016/17 монегаски завоевали титул чемпионов Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.