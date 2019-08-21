Скачать
Среда, 21.08.2019
Эспаньол - Заря: букмекеры оценили шансы команд
Эспаньол - Заря: букмекеры оценили шансы команд
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Украинский боксер Постол сразится за чемпионский пояс с непобедимым американцем
Украинский боксер Постол сразится за чемпионский пояс с непобедимым американцем

Трабзонспор объявил о переходе экс-форварда сборной Англии

Трабзонспор объявил о переходе экс-форварда сборной Англии
18:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий Челси и Ливерпуля Дэниел Старридж перебрался в турецкий чемпионат.

«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил о подписании бывшего форварда «Ливерпуля» Дэниела Старриджа, который до последнего времени являлся свободным агентом.

 Стороны заключили контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако ранее появлялась информация, что в новом клубе футболист будет зарабатывать € 3 млн в год.

В прошлом сезоне Старридж сыграл 27 матчей за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. У форварда летом истёк срок действия контракта с мерсисайдцами.

Клопп: Меня заставили продать Коутиньо

За карьеру Дэниел также защищал цвета «Манчестер Сити», «Челси», «Болтона» и «Вест Бромвича». В составе сборной Англии он провёл 26 матчей и забил 8 мячей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, ФК Трабзонспор, Новости футбола, Дэниел Старридж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей раунда плей-офф 20.08.2019
02 Зрелищный бой: врачи отстранили бойцов UFC Ромеро и Косту на полгода (Видео)
03 Кубок Украины: результаты всех матчей первого предварительного этапа
04 Лига чемпионов: где смотреть матчи раунда плей-офф 21 августа
05 Сборная Украины впервые в истории сыграет в белом комплекте формы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь