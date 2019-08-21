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Легенда Ромы назвал самого совершенного полузащитника в истории

Легенда Ромы назвал самого совершенного полузащитника в истории
18:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-полузащитник римской Ромы Даниеле Де Росси рассказал, кого считает лучшим в центре поля.

Этим летом легендарный итальянец перебрался в Бока Хуниорс, где уже, стоит сказать, отметился первым забитым голом.

Де Росси рассказал, что был очень рад встрече с Марадоной, а также желает увидеть Рикельме, который по его мнению является лучшим после Иньесты.

"После Марадоны хотел бы увидеться с Рикельме. Я использую его фото в качестве фона группы в WhatsApp, в которой находятся мои партнеры по команде. Верю, что только Иньеста лучше него. Андрес — самый совершенный полузащитник в истории", — приводит слова итальянца FootballItalia со ссылкой на FoxSports.

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Отметим, что полузащитник Монако, Сеск Фабрегас, не исключает, что готов попробовать свои силы в чемпионате Аргентины.

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Все по теме:

ФК Рома, ФК Бока Хуниорс, Футбол, Андрес Иньеста, Даниэле Де Росси, Новости футбола.
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