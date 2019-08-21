Экс-звезда Барселоны: Было бы здорово увидеть Роналду и Неймара в одной команде

Новости спорта:Легендарный нападающий сборной Бразилии Ривалдо поделился своим мнением о возможном переходе Неймара в команду Криштиану Роналду.

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо считает, что переход его земляка Неймара в состав чемпионов Италии "Ювентуса" был бы идеальным вариантом.

"Было бы здорово увидеть, как он играет вместе с Криштиану Роналду, - заявил Ривалдо. - Я считаю, что для Роналду было бы замечательно, если бы Неймар был рядом с ним. Они бы помогли друг другу забивать массу мячей за сезон.

Я даже представляю, как они действуют сообща. Неймар мог бы очень помочь "Ювентусу", поскольку у клуба уже есть одна звезда. К тому же, это было бы выгодно самим игрокам и болельщикам. "Ювентус" стал бы одним из ведущих в мире".

Напомним, что летом текущего года европейская пресса не утихает слухами по поводу возможного перехода Неймара в "Реал", "Барселону" или "Ювентус".