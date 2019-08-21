Форвард сборной Хорватии может перейти в Барселону

Новости спорта:Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич может перебраться в каталонскую Барселону.

Каталонская "Барселона" сейчас явно переживает не лучший старт сезона. Уже три игрока атаки получили различной степени травмы.

Как сообщает Tuttosport, руководство клуба планирует в ближайшие время подписать еще одного нападающего. Выбор пал на Марио Манджукича. Маурицио Сарри не видит игрока в своей команде, а потому крайне вероятно, что хорват покинет Италию.

"Ювентус" также планирует извлечь выгоду из данной сделки. Они хотят, чтобы в обратном направлении отправился Иван Ракитич. Крайне вероятно, что стороны в ближайшее время сядут за стол переговоров.

Напомним, что ранее Манджукичем активно интересовалась "Бавария" и "МЮ".