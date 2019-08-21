Рибери выбрал себе игровой номер в Фиорентине

Новости спорта:Бывший атакующий хавбек Баварии перешел в Фиорентину и уже определился с игровым номером.

Экс-полузащитник "Баварии" Франк Рибери получил футболку с номером 7 в своем новом клубе. Как известно, сегодня француз подписал соглашение с итальянской "Фиорентиной". В команду Серии А Рибери перешел в качестве свободного агента, после того, как его контракт с "Баварией" подошел к концу.

Француз носил 7-ку на спине все 12 лет пребывания в мюнхенской "Баварии", где он выиграл рекордные девять титулов Бундеслиги и Лигу чемпионов. Он также носил 7-ку в сборной Франции.

Ранее сообщалось, что стороны намерены заключить двухлетний контракт, по условиям которого Франк будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. Кроме того, в договоре будет предусмотрена система бонусов, связанная с результативностью игрока.