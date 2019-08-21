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Рибери выбрал себе игровой номер в Фиорентине

Рибери выбрал себе игровой номер в Фиорентине
20:00 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший атакующий хавбек Баварии перешел в Фиорентину и уже определился с игровым номером.

Экс-полузащитник "Баварии" Франк Рибери получил футболку с номером 7 в своем новом клубе. Как известно, сегодня француз подписал соглашение с итальянской "Фиорентиной". В команду Серии А Рибери перешел в качестве свободного агента, после того, как его контракт с "Баварией" подошел к концу.

Француз носил 7-ку на спине все 12 лет пребывания в мюнхенской "Баварии", где он выиграл рекордные девять титулов Бундеслиги и Лигу чемпионов. Он также носил 7-ку в сборной Франции.

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Ранее сообщалось, что стороны намерены заключить двухлетний контракт, по условиям которого Франк будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. Кроме того, в договоре будет предусмотрена система бонусов, связанная с результативностью игрока.

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ФК Фиорентина, Футбол, Франк Рибери, Новости футбола.
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