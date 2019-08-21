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Ученые создали уникальную программу, которая определила лучшего игрока планеты

Ученые создали уникальную программу, которая определила лучшего игрока планеты
20:48 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский нападающий Лионель Месси признан учеными лучшим футболистом планеты.

Уже давно футбольный, и не только, мир интересует вопрос: кто лучший футболист - Месси или Роналду? И вот ученные дали свой ответ.

Ученные из бельгийского университета города Лёвен разработали специальную программу "Vauling Actions by Estimating Probabilites". Она учитывает практически все действия игроков - голы, передачи, удары, дриблинг и прочее.

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Брались данные в период с 2013 по 2018 года, когда оба игрока выступали в Ла Лиге. После обработки всех показателей, Месси набрал 1,21 бала, в то время как Роналду всего лишь 0,61.

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Напомним, что в конце августа будет объявлен лучший футболист сезона по версии УЕФА, Месси и Роналду претендуют на данную награду.

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Криштиану Роналду, ФК Барселона, ФК Ювентус, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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