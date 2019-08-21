Роналду рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

Новости спорта:Криштиану Роналду прокомментировал возможное завершение карьеры футболиста.

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду порассуждал на тему завершения карьеры.

"Если честно, я сейчас не думаю об этом. Возможно, закончу карьеру в следующем году. Или же буду играть до 40 или 41 года. Я не знаю. Всегда говорю, что нужно наслаждаться этим прекрасным моментом. Именно это я сейчас и делаю".

Также португалец лаконично высказался о своих многочисленных рекордах.

"Есть ли футболисты, у которых рекордов больше, чем у меня? Сомневаюсь", - цитирует Роналду португальский портал TVI.

Напомним, за свою карьеру 34-летний португалец выиграл 29 трофеев. Среди личных наград - пять Золотых мячей и четыре Золотых бутсы.