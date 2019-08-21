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Хавбек Тоттенхэма сравнил себя с легендарным Хави

Хавбек Тоттенхэма сравнил себя с легендарным Хави
21:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек лондонского Тоттенхэма Гарри Уинкс рассказал о своем стиле игры и сравнил себя с именитыми футболистами Реала и Барселоны.

Гарри Уинкс прокомментировал сходство своего стиля игры с экс-полузащитником Тоттенхэма Лукой Модричем и Хави.

"Приятно сравнивать себя с такими игроками. Хави похож на Модрича. Как и я, он не самый сильный физически игрок. Я всегда им восхищался. Кроме того, я всегда следил за Модричем. Было здорово наблюдать за ним во время тренировок и игры", — приводит слова англичанина Goal.

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В прошлом сезоне Гарри Уинкс отыграл 41 поединок, в котором отличился одним забитым голом.

Напомним, что не так давно Хави выиграл свой первый трофей в тренерской карьере.

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ФК Тоттенхэм, Лука Модрич, Футбол, Хави, Новости футбола, Гарри Уинкс.
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