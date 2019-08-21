Эдин Джеко станет новым капитаном Ромы

Новости спорта:Форвард сборной Боснии Эдин Джеко станет новым капитаном римской Ромы.

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко рассказал, что перед подписанием нового контракта с римским клубом ему предложили капитанскую повязку. Решение боснийца о продлении контракта оказалось неожиданным, учитывая, что все лето итальянская пресса связывала форварда в переходом в другой клуб.

"Я счастлив, когда вижу, что другие счастливы, - заявил 33-летний нападающий в интервью Roma TV. - Я не привык тратить слова попусту. Игроки этой команды мне друзья, братья. Так было всегда. На меня никто не оказывал давление и никто не говорил: "Ты никуда не денешься и останешься здесь.

У меня прекрасные отношения со всеми. Флоренци сказал мне: "Если ты останешься, я отдам тебе капитанскую повязку". А потом, после того, как я подписал контракт, он сказал: "Она твоя".