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Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа

Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
07:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Состоялось еще три матча заключительного раунда отбора Лиги чемпионов.

В среду, 21 августа, состоялись очередные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Динамо Загреб – Русенборг 2:0

Голы: Петкович, 8 (пен.), Оршич, 28

Олимпиакос – Краснодар 4:0

Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89

Янг Бойз – Црвена Звезда 2:2

Голы: Ассале, 7, Оаро, 76 (пен.) – Дегенек, 18 Гарсия, 46

Ответные поединки в этих парах пройдут 27 августа. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов запланирована на 29 августа.

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Победители противостояний по сумме двух матчей станут участниками группового турнира Лиги чемпионов. Проигравшие команды выйдут в основную сетку Лиги Европы УЕФА.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Олимпиакос, ФК Динамо (Загреб), ФК Краснодар.
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