Сегодня в Барселоне Заря сыграет матч плей-офф Лиги Европы

Новости спорта:В Барселоне состоится матч квалификации Лиги Европы между Эспаньолом и Зарей.

Футболисты луганской "Зари" в четверг, 22 августа, проведут первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

"Заря" сойдется с испанским "Эспаньолом" на арене "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале УНИАН.

Команды впервые встречаются в еврокубках.

В нынешней квалификации Лиги Европы "Заря" оставила за бортом турнира черногорскою команду "Будучность" (3:1, 1:0) и болгарский ЦСКА из Софии (1:1, 1:0). "Эспаньол" в свою очередь взял верх над исландским клубом "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарским "Люцерном" (3:0, 3:0).

Встречу "Эспаньол" - "Заря" будет обслуживать бригада арбитров из Германии, которую возглавляет Тобиас Штилер.

Ответный поединок "Заря" - "Эспаньол" состоится 29 августа в Запорожье.

Победитель противостояния заключительной стадии квалификации по сумме двух матчей станет участником группового турнира Лиги Европы.

Напомним, бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" начнет выступление в основной сетке Лиги Европы УЕФА. Жеребьевка группового этапа состоится 30 августа в Монако.