Скачать
Четверг, 22.08.2019
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Украинский боксер Постол сразится за чемпионский пояс с непобедимым американцем
Украинский боксер Постол сразится за чемпионский пояс с непобедимым американцем

Сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле

Сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле
10:39 Сегодня Телеграф УАФ Фото: УАФ

Новости спорта:В начале сентября сборная Украины начнет подготовку к матчам с Литвой и Нигерией

Сборная Украины начнет свой сентябрьский сбор 2 сентября, в этот день пройдет ее традиционная открытая тренировка на поле НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт УАФ.

Старт тренировки запланирован на 18:00, перед этим главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале НСК Олимпийский.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в белом комплекте формы

3-4 сентября сборная Украины будет тренироваться на поле с натуральным покрытием НТК им. В.Банникова, а 5 сентября отправится в Ирпень, чтобы провести тренировку на поле с искусственным газоном. Необходимость такой тренировки обусловлена тем, что поединок в Вильнюсе против Литвы пройдет именно на поле с искусственным покрытием.

Вечером 5 сентября делегация сборной Украины возьмет свой курс на Вильнюс, а на следующий день, 6 сентября, команда Андрея Шевченко проведет тренировку на стадионе Литовской федерации футбола.

Поединок против Литвы в рамках отбора на Евро-2020 состоится 7 сентября, старт — 19:00 по киевскому времени. На следующий день сборная Украины прилетит в Днепр, где начнет подготовку к товарищескому матчу против Нигерии. Встреча состоится 10 сентября на Днепр-Арене, старт — 21:30 по киевскому времени.

После 4-х туров отбора на Евро-2020 сборная Украины занимает первое место в группе B с десятью очками. Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0) и победила Сербию (5:0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Днепр Арена, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
02 Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
03 Ученые создали уникальную программу, которая определила лучшего игрока планеты
04 Легенда Ромы назвал самого совершенного полузащитника в истории
05 Стал известен список сеяных на US Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь