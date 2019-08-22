Сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле

Новости спорта:В начале сентября сборная Украины начнет подготовку к матчам с Литвой и Нигерией

Сборная Украины начнет свой сентябрьский сбор 2 сентября, в этот день пройдет ее традиционная открытая тренировка на поле НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт УАФ.

Старт тренировки запланирован на 18:00, перед этим главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале НСК Олимпийский.

3-4 сентября сборная Украины будет тренироваться на поле с натуральным покрытием НТК им. В.Банникова, а 5 сентября отправится в Ирпень, чтобы провести тренировку на поле с искусственным газоном. Необходимость такой тренировки обусловлена тем, что поединок в Вильнюсе против Литвы пройдет именно на поле с искусственным покрытием.

Вечером 5 сентября делегация сборной Украины возьмет свой курс на Вильнюс, а на следующий день, 6 сентября, команда Андрея Шевченко проведет тренировку на стадионе Литовской федерации футбола.

Поединок против Литвы в рамках отбора на Евро-2020 состоится 7 сентября, старт — 19:00 по киевскому времени. На следующий день сборная Украины прилетит в Днепр, где начнет подготовку к товарищескому матчу против Нигерии. Встреча состоится 10 сентября на Днепр-Арене, старт — 21:30 по киевскому времени.

После 4-х туров отбора на Евро-2020 сборная Украины занимает первое место в группе B с десятью очками. Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0) и победила Сербию (5:0).