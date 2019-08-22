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Форвардом Шахтера интересуются испанские клубы

Форвардом Шахтера интересуются испанские клубы
12:22 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Густаво Бланко Лещука хотят подписать три представителя Сегунды.

Аргентинским форвардом "Шахтера" Густаво Бланко Лещуком заинтересовался испанский "Кадис", который выступает в Сегунде.

Клуб уже ведет переговоры с "горняками". Испанцы признаются, что заметили Бланко Лещука по выступлениям в "Малаге".

Проблемными факторами в трансфере аргентинца украинского происхождения в "Кадисе" считают стоимость игрока - "Шахтер" попросил за него 800 000 евро, а сам игрок хочет "очень высокую зарплату".

Ранее главный тренер "горняков" Луиш Каштру заявлял, что аргентинец получит шанс в Шахтере

В TODO FICHAJES отмечают, что кроме "Кадиса" Густаво Бланко Лещуком интересуется "Расинг" и "Райо Вальекано".

Напомним, что в Бланко Лещука есть контракт с "Шахтером", действующий с 2017 по июнь 2020 года. В 2018-1019 годах игрок находился в аренде в "Малаге". На Transfermarkt Бланко Лещука оценивается в 1,8 млн евро.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Сегунда, Густаво Бланко-Лещук, Луиш Каштру.
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