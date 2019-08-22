Форвардом Шахтера интересуются испанские клубы

Новости спорта:Густаво Бланко Лещука хотят подписать три представителя Сегунды.

Аргентинским форвардом "Шахтера" Густаво Бланко Лещуком заинтересовался испанский "Кадис", который выступает в Сегунде.

Клуб уже ведет переговоры с "горняками". Испанцы признаются, что заметили Бланко Лещука по выступлениям в "Малаге".

Проблемными факторами в трансфере аргентинца украинского происхождения в "Кадисе" считают стоимость игрока - "Шахтер" попросил за него 800 000 евро, а сам игрок хочет "очень высокую зарплату".

В TODO FICHAJES отмечают, что кроме "Кадиса" Густаво Бланко Лещуком интересуется "Расинг" и "Райо Вальекано".

Напомним, что в Бланко Лещука есть контракт с "Шахтером", действующий с 2017 по июнь 2020 года. В 2018-1019 годах игрок находился в аренде в "Малаге". На Transfermarkt Бланко Лещука оценивается в 1,8 млн евро.