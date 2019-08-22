Месси может сыграть против Брюгге

Новости спорта:Лионель Месси завершает восстановление и может сыграть в воскресенье с “Брюгге”.

Форвард каталонского футбольного клуба “Барселона” Лионель Месси может впервые после восстановления выйти на поле уже в воскресенье, 25 августа, в матче против "Брюгге".

Лионель Месси завершает восстановительные упражнения с ногой и приступает к тренировкам в общей группе “Барселоны”. Об этом сообщила Cadena Cope в Twitter.

“Месси сыграет в воскресенье против “Бетиса”. Предполагается, что он на несколько минут выйдет на поле со скамейки запасных во 2 периоде. Все идет по плану. Начало его тренировки с общей группой запланировано на сегодня”, - говорится в сообщении.

Напомним, 32-летний аргентинский футболист Лионель Месси получил травму голени правой ноги в начале августа во время тренировки, из-за чего пропустил предсезонное турне команды по США, а также стартовый матч сезона в Ла Лиге.