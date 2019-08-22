Погба лишили права исполнять пенальти в МЮ

Новости спорта:В Манчестер Юнайтед сменился штатный пенальтист после того, как Поль Погба не реализовал пенальти в игре против Вулверхэмптона.

Нападающий Маркус Рашфорд станет новым штатным пенальтистом Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun.

Отметим, что англичанин сменит Поля Погба. Решение сменить пенальтиста было принято после 2-го тура АПЛ, когда Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Вулверхэмптон (1:1), а француз не реализовал пенальти.

Напомним Поль Погба подписал с Манчестер Юнайтед пятилетний контракт в августе 2016 гола. Сумма трансфера составила 105 млн евро (89 млн фунтов стерлингов), что являлось на тот момент мировым рекордом.

Обозреватели отметили, что ключевую роль в осуществлении трансфера сыграл агент Погба Мино Райола, который ранее в то же трансферное окно способствовал переходу в Манчестер Юнайтед Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича.

Добавим, что следующий матч Манчестер Юнайтед проведет 24 августа в Манчестере против Кристал Пэлас. Начало игры в 17:00.