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Умер 40-летний футболист, у которого было два инсульта

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Умер 40-летний футболист, у которого было два инсульта
15:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ганский форвард Джуниор Агого умер в возрасте 40 лет.

Агого пережил два инсульта в 2014-м и 2015 годах. Первый случился всего через два года после того, как Агого завершил карьеру. Об этом сообщает ВВС.

После этих случаев Агого так и не смог восстановиться, он потерял часть чувствительности в правой руки и испытывал проблемы с речью.

Агого за свою карьеру выступал за множество клубов: играл в Англии за 9 разных команд, выступал в США (3 команды), а также пробовал себя в чемпионатах Египта, Кипра и Шотландии. Являлся обладателем Кубка MLS (2001).

 
 
 
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Публикация от Manuel Agogo (@junioragogo)

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В составе сборной Ганы Агого провел 27 матчей и забил 12 голов в период с 2006 по 2009 год. В 2008-м он в составе национальной команды становился бронзовым призером Кубка африканских наций-2008.

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Сборная Ганы, Африка, Кубок Африки, Джуниор Агого.
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