Умер 40-летний футболист, у которого было два инсульта

Новости спорта:Ганский форвард Джуниор Агого умер в возрасте 40 лет.

Агого пережил два инсульта в 2014-м и 2015 годах. Первый случился всего через два года после того, как Агого завершил карьеру. Об этом сообщает ВВС.

После этих случаев Агого так и не смог восстановиться, он потерял часть чувствительности в правой руки и испытывал проблемы с речью.

Агого за свою карьеру выступал за множество клубов: играл в Англии за 9 разных команд, выступал в США (3 команды), а также пробовал себя в чемпионатах Египта, Кипра и Шотландии. Являлся обладателем Кубка MLS (2001).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manuel Agogo (@junioragogo) 21 Июл 2019 в 9:50 PDT

В составе сборной Ганы Агого провел 27 матчей и забил 12 голов в период с 2006 по 2009 год. В 2008-м он в составе национальной команды становился бронзовым призером Кубка африканских наций-2008.