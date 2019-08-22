Голландский клуб подписал экс-игрока сборной Англии

Этим трансферным окном Ли Каттермол покинул Сандерленд после десяти непрерывных лет в английском клубе.
Впрочем, долго без команды полузащитник не пробыл. Голландский Венло согласовал с 31-летним игроком контракт до конца этого сезона, сообщил официальный сайт клуба.
'Hey fans, just signed'. #WelkomLee pic.twitter.com/VOQeFAcnw0
— VVV-Venlo (@VVVVenlo) August 22, 2019
В прошлом сезоне Ли Каттермол провел 36 поединков за "черных котов", забив 7 голов и сделав результативную передачу.
Англичанин в еще юном возрасте был участником молодежного финала чемпионата Европы, а также был частью Мидлсбро, который уступил Севилье в решающем матче за Кубок УЕФА сезона-2005/06.