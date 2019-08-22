Голландский клуб подписал экс-игрока сборной Англии

Новости спорта:Английский полузащитник Ли Каттермол перебрался в чемпионат Голландии.

Этим трансферным окном Ли Каттермол покинул Сандерленд после десяти непрерывных лет в английском клубе.

Впрочем, долго без команды полузащитник не пробыл. Голландский Венло согласовал с 31-летним игроком контракт до конца этого сезона, сообщил официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Ли Каттермол провел 36 поединков за "черных котов", забив 7 голов и сделав результативную передачу.

Англичанин в еще юном возрасте был участником молодежного финала чемпионата Европы, а также был частью Мидлсбро, который уступил Севилье в решающем матче за Кубок УЕФА сезона-2005/06.