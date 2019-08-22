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Голландский клуб подписал экс-игрока сборной Англии

Голландский клуб подписал экс-игрока сборной Англии
17:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский полузащитник Ли Каттермол перебрался в чемпионат Голландии.

Этим трансферным окном Ли Каттермол покинул Сандерленд после десяти непрерывных лет в английском клубе.

Впрочем, долго без команды полузащитник не пробыл. Голландский Венло согласовал с 31-летним игроком контракт до конца этого сезона, сообщил официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Ли Каттермол провел 36 поединков за "черных котов", забив 7 голов и сделав результативную передачу.

Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа

Англичанин в еще юном возрасте был участником молодежного финала чемпионата Европы, а также был частью Мидлсбро, который уступил Севилье в решающем матче за Кубок УЕФА сезона-2005/06.

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Футбол, ФК Сандерленд, Новости футбола, Ли Каттермол, ФК Венло.
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