Руководство МЮ включило новый пункт в контракты футболистов

Новости спорта:Манчестер Юнайтед намерен лишить игроков клуба части зарплаты в случае невыполнения задач на сезон.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны политикой клуба, которая предусматривает сокращение заработной платы сразу на 25%, если команда не сможет по итогам сезона пробиться в зону Лиги чемпионов.

Как сообщает The Sun, руководство манкунианцев собирается включать данный пункт во все новые соглашения.

По итогам прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" занял лишь шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, поэтому в нынешнем сезоне не примет участия в самом престижном еврокубке.

В нынешней кампании подопечные Уле-Гуннара Сульшера стартовали в АПЛ с победы и ничьей. После двух туров "красные дьяволы" располагаются на четвёртой позиции в чемпионате Англии.