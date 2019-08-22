Скачать
Четверг, 22.08.2019
Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Украинские теннисистки узнали своих соперниц на US Open
Украинские теннисистки узнали своих соперниц на US Open

Наставник Арсенала: Пепе может выйти в старте против Ливерпуля

Наставник Арсенала: Пепе может выйти в старте против Ливерпуля
22:08 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Арсенала Унаи Эмери прокомментировал процесс адаптации Николя Пепе в Англии.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал об адаптации крайнего полузащитника команды Николя Пепе, а также допустил, что игрок может выйти в старте в игре против Ливерпуля.

"Самое главное, помочь ему и его семье чувствовать себя здесь комфортно. Николя не проводил предсезонный период с командой, но он прогрессивно чувствует себя лучше. Например, в первом матче он сыграл 15 минут в Ньюкасле, затем он сыграл 45 минут против Бернли".

Экс-вратарь Ливерпуля может лишить Лунина возможности закрепиться в Реале

"Я думаю, что его индивидуальные выступления постепенно улучшаются. В субботу он, возможно, готов сыграть больше минут, выйти в старте".

Юный талант Реала продолжит карьеру в Мальорке

"Я приму решение завтра, но на самом деле его успехи были положительными и были хорошими для команды", — цитирует Эмери Goal.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, Новости футбола, Николя Пепе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
02 Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
03 Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
04 Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин
05 Стал известен список сеяных на US Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь