Наставник Арсенала: Пепе может выйти в старте против Ливерпуля

Новости спорта:Наставник Арсенала Унаи Эмери прокомментировал процесс адаптации Николя Пепе в Англии.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал об адаптации крайнего полузащитника команды Николя Пепе, а также допустил, что игрок может выйти в старте в игре против Ливерпуля.

"Самое главное, помочь ему и его семье чувствовать себя здесь комфортно. Николя не проводил предсезонный период с командой, но он прогрессивно чувствует себя лучше. Например, в первом матче он сыграл 15 минут в Ньюкасле, затем он сыграл 45 минут против Бернли".

"Я думаю, что его индивидуальные выступления постепенно улучшаются. В субботу он, возможно, готов сыграть больше минут, выйти в старте".

"Я приму решение завтра, но на самом деле его успехи были положительными и были хорошими для команды", — цитирует Эмери Goal.