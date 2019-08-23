Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"

Новости спорта:"Заря" проиграла "Эспаньолу" в выездном матче квалификации Лиги Европы УЕФА.

Футболисты луганской "Зари" провели первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

На арене "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу" - 1:3.

Форвард "Зари" Владислав Кочергин открыл счет на 38-й минуте, попав со средней расстоянии в правый нижний угол ворот хозяев. "Эспаньол" восстановил паритет на 58 минуте после удара головой с близкого расстояния Феррейра. Победу барселонцам принесли голы Хави Лопеса (79) и Матиаса Варгаса (81).

На 76-й минуте Эстебан Гранеро не реализовал пенальти в ворота луганчан.

Ответный поединок "Заря" - "Эспаньол" состоится 29 августа в Запорожье.

Победитель противостояния заключительной стадии квалификации по сумме двух матчей станет участником группового турнира Лиги Европы.

Напомним, в основной сетке Лиги Европы УЕФА выступят серебряный и бронзовый призеры чемпионата Украины киевское "Динамо" и "Александрия".