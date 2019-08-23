Украинский форвард помог Генту оформить победу над Риекой в Лиге Европы (Видео)

Новости спорта:Украинский нападающий Роман Яремчук отдал голевой пас за "Гент" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против хорватской "Риеки" (2:1).

Роман Яремчук отдал голевой пас Депуатру на 57-й минуте. После этого счет стал 1:1. На 71-й минуте Депуатр забил свой второй мяч и принес "Генту" победу 2:1. На 83-й минуте украинского нападающего заменил Верстрате.

Для 23-летнего Яремчука это третий ассист в нынешнем сезоне. Также в активе форварда 6 голов в 7 матчах за "Гент". Украинец четыре раза забивал в Лиге Европы и дважды - в чемпионате Бельгии.

Также в этом матче отыграл все 90 минут украинский защитник "Гента" Игорь Пластун. Еще один украинец полузащитник Роман Безус сыграл за "Гент" 27 минут в конце матча.

Ответный матч "Риека" - "Гент" сыграют 29 августа в Хорватии.