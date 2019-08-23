Болельщик пошутил над Ибрагимовичем и ему все сошло с рук (Видео)

Новости спорта:Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отвечал на вопросы и давал автографы болельщикам калифорнийского клуба во время пресс-конференции.

Когда наступила очередь маленького фаната, он решил пообщаться со звездным шведом и подшутить над своим кумиром. У мальчика и Злата произошел забавный диалог, который стал вирусным в соцсетяхна.

"Ты меня знаешь?" - спросил болельщик.

Ибрагимович улыбнулся и обрадовал маленького мальчика, а после в своем стиле задал встречный вопрос.

"Конечно знаю, а ты меня знаешь?" - ответил Златан.

Болельщик с невозмутимым лицом ответил "ага" и дал мяч шведскому форварду, чтобы он подписал его.