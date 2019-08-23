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Болельщик пошутил над Ибрагимовичем и ему все сошло с рук (Видео)

Болельщик пошутил над Ибрагимовичем и ему все сошло с рук (Видео)
09:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отвечал на вопросы и давал автографы болельщикам калифорнийского клуба во время пресс-конференции.

Когда наступила очередь маленького фаната, он решил пообщаться со звездным шведом и подшутить над своим кумиром. У мальчика и Злата произошел забавный диалог, который стал вирусным в соцсетяхна.

"Ты меня знаешь?" - спросил болельщик.

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Ибрагимович улыбнулся и обрадовал маленького мальчика, а после в своем стиле задал встречный вопрос.

 
 
 
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You don't know Zlatan, Zlatan knows you @mls @lagalaxy

Публикация от 433 (@433)

"Конечно знаю, а ты меня знаешь?" - ответил Златан.

Болельщик с невозмутимым лицом ответил "ага" и дал мяч шведскому форварду, чтобы он подписал его.

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Златан Ибрагимович, Футбол, Видео, Новости футбола.
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