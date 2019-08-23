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Украинская ассоциация футбола прошла международный аудит

Украинская ассоциация футбола прошла международный аудит
11:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Украинская ассоциация футбола успешно прошла контрольный аудит независимой международной аудиторской компании Société Générale de Surveillance (SGS).

Компания привлечена УЕФА согласно Стандарту качества лицензирования клубов по организации и соблюдению утвержденной УЕФА процедуры лицензирования. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Проверка на предмет соответствия всем требованиям, установленным Стандартом качества лицензирования клубов УЕФА, осуществляется независимым сертификационным органом на ежегодной основе.

В рамках проверки отдельно была отмечена роль УАФ в создании достаточно четкой системы аттестации футбольных клубов на всех уровнях.

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Вместе с тем аудиторы отметили высокую квалификацию и профессионализм всех лиц, участвующих в процессе лицензирования клубов и клубного мониторинга, а также своевременность и качественность процесса принятия решений в рамках лицензирования клубов на сезон-2019/20.

Положительный отзыв также был получен относительно сравнительного анализа данных профессионального футбола Украины в контексте современных требований лицензирования.

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