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В Китае придумали, как вывести сборную на ЧМ-2022

В Китае придумали, как вывести сборную на ЧМ-2022
12:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Китайская футбольная ассоциация намерена устроить глобальную натурализацию футболистов перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

Связанна такая политика с целью вывести сборную Китая на ЧМ. Для достижения поставленных планов, ассоциация собирается натурализовать еще девять игроков с другим гражданством. Об этом сообщает Xinhuanet.

"Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь нам в достижении этой цели. Если китайская сборная сможет выйти в следующий этап квалификации, мы можем представить еще несколько натурализованных игроков.

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Отмечу, что это не будет долгосрочной политикой китайской футбольной ассоциации. Мы планирует сделать количество натурализованных игроков ограниченным", - сказал президент китайской футбольной ассоциации.

Примечательно, что на этой неделе бразильский полузащитник Элкесон стал гражданином Китая и первым в истории натурализованным игроком "Поднебесной". Интересно, что 30-летний бразилец также получил новое китайское имя - Аи Кесен.

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Футбол, Новости футбола, ЧМ-2022, Катар-2022, Элкесон.
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