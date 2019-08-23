Лидеры Барселоны недовольны переговорами по Неймару

Новости спорта:Ключевые игроки Барселоны возмущены тем, как руководство клуба ведет переговоры с ПСЖ по возвращению Неймара.

Футболисты считают, что президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу не прилагает достаточных усилий для того, чтобы бразилец вернулся в каталонский клуб. Об этом сообщает Marca.

Сам Неймар в разговоре с игроками Барселоны рассказал, что Бартомеу предложил за него только 140 миллионов евро. Такая сумма не устроила ПСЖ.

Теперь футболисты каталонцев опасаются, что Неймара может перехватить Реал.

Напомним, что 27-летний бразилец перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории футбола.