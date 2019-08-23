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Лидеры Барселоны недовольны переговорами по Неймару

Лидеры Барселоны недовольны переговорами по Неймару
12:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ключевые игроки Барселоны возмущены тем, как руководство клуба ведет переговоры с ПСЖ по возвращению Неймара.

Футболисты считают, что президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу не прилагает достаточных усилий для того, чтобы бразилец вернулся в каталонский клуб. Об этом сообщает Marca.

Сам Неймар в разговоре с игроками Барселоны рассказал, что Бартомеу предложил за него только 140 миллионов евро. Такая сумма не устроила ПСЖ.

Теперь футболисты каталонцев опасаются, что Неймара может перехватить Реал.

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Напомним, что 27-летний бразилец перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории футбола.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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