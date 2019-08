Болельщица приковала себя наручниками, протестуя против исчезновения клуба

Бывший директор "Бери" Джой Харт, являющаяся давней поклонницей команды, в знак протеста против данной ситуации приковала себя наручниками к водосточной трубе у офиса клуба.

Её отец ранее выступал за "Бери" в качестве игрока, а также был менеджером и тренером, в сумме проработав в клубе 44 года.

"All I want now is for local teams, including Man City and Manchester United, to help save Bury Football Club in its hour of need. I am appealing to all the north-west clubs. Please help us." https://t.co/8VKbNNoBkt

— Telegraph Football (@TeleFootball) August 22, 2019