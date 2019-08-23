Легендарный нападающий завершает карьеру

Новости спорта:Испанский нападающий "Саган Тосу" Фернандо Торрес сегодня, 23 августа, проведёт свой прощальный матч.

В последнем матче в карьере форвард сыграет с "Виссел Кобе" во встрече японской Джей-лиги.

35-летний Торрес выступает за "Саган Тосу" с лета прошлого года. Всего в составе японского клуба он принял участие в 39 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram From the start to the end, getting the most out of every single moment. De principio a fin, disfrutando a tope de cada momento. @sagantosu_official @atleticodemadrid Публикация от (@fernandotorres) 22 Авг 2019 в 4:05 PDT

Ранее форвард выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и вновь "Атлетико". За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Торрес становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе "Челси", а также Лиги Европы с "Атлетико". Двукратный чемпион Европы, чемпион мира—2010.